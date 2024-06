Un bus del Metropolitano se malogró la mañana de ayer, en la zona de Caquetá, en San Martín de Porres, y causó una congestión vehicular que se prolongó por más de media hora. Miles de trabajadores y estudiantes se vieron perjudicados al no poder llegar a tiempo a sus destinos. Esta vía que es, de alguna manera, una solución al infernal tráfico en la capital, no puede ser un problema más. Sin embargo, esto se explica porque, en cuestión de obras, en Lima y gran parte del país la carreta va por delante del caballo. Es decir, no hay planificación y menos prevención. Las ciudades crecen desordenadas y cuando hay que solucionar el problema, recién se rompen casas y abren vías, las mismas que suelen ser estrechas, como la del Metropolitano casi en toda su extensión. Con este antecedente, nos preguntamos, ¿cómo será ese tan promocionado Anillo Vial Periférico? ¿Y cuándo estará listo? No se puede esperar más y urge hacer más y mejores obras.