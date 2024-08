El Congreso aprobó el pago de una pensión vitalicia de S/15,600 para el expresidente Alberto Fujimori. La medida ha levantado comentarios a favor y en contra. El pago de pensiones vitalicias a los exmandatarios siempre ha sido cuestionado por la opinión pública; sin embargo, en el caso particular de Alberto Fujimori este beneficio es considerado injusto e incluso ilegal, porque el “Chino” fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de Barrios Altos y La Cantuta; y, según explican los abogados penalistas, esa situación jurídica impide que se le pueda otorgar el beneficio de la pensión para expresidentes. Que Fujimori haya recibido el indulto, explican los letrados, solo extinguió la pena mas no el delito. Ante esto, debe primar la ley. Si es justo el pago de la pensión, que se haga, pero que también se le exija al expresidente el pago de los S/57 millones que le debe al Estado por reparación civil. Tal vez se le pueda descontar en cómodas cuotas. Al Perú no le sobra la plata.