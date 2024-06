La imprudencia sigue tiñendo de sangre las pistas de todo el país, dejando decenas de muertos y heridos. Ayer en la mañana, en la avenida Abancay, cámaras de seguridad captaron el momento en que un conductor embistió a un grupo de peatones que esperaban para cruzar la pista. No hubo pérdidas humanas, pero sí varios heridos de consideración. Las imágenes son crudas y se ve cómo el conductor del auto va directo a la multitud que no tuvo ni tiempo de ponerse a salvo. Irresponsabilidad total. Ayer también, una persona murió y tres resultaron heridas en un violento accidente de tránsito en la Costa Verde, en Magdalena, tras un violento choque. En el Perú, cada año, unas 35 mil personas quedan con alguna discapacidad producto de accidentes de tránsito. Además, entre enero y mayo de este año la Policía de Tránsito ha impuesto 357 mil papeletas a los conductores y la infracción más frecuente es por no respetar las señales de tránsito. Es la cruda realidad.