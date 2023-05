Las congresistas conocidas como las “mochasueldos”, a las que se suma José Arriola de Acción Popular, no deberían estar ni un minuto más en el Poder Legislativo cumpliendo la función, entre otras, de representación de sus votantes. La verdad es que estos tristes personajes no representan a nadie, los buenos peruanos no nos apropiamos de lo ajeno ni dejamos sin lo que les corresponde a nuestros trabajadores. Lo que han venido haciendo es una bajeza que debe ser sancionada especialmente desde el ámbito penal, pero antes, corresponde expulsarlos por haber defraudado a sus electores y haber ensuciado el importante rol de ser representante de los peruanos. Nadie los obligó a postular al Congreso, por lo que si no estaban contentos con el monto que sabían que les iban a pagar, pudieron dedicarse a otra cosa desde el ámbito privado en lugar de entrar a apropiarse de lo ajeno, “ajustando” a empleados que necesitan laborar y que con toda seguridad, temían ser despedidos. Prepotencia y abuso por donde se mire.