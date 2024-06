Mañana, 20 de junio, inicia oficialmente el invierno, pero las bajas temperaturas ya empezaron a sentirse semanas atrás. Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi) a OJO, la temperatura bajará hasta los 10°C y la sensación térmica será un grado menos. La presencia de lloviznas, neblina y humedad se sentirán con fuerza debido a la presencia del fenómeno de la Niña. No es novedad que nuestro país registre bajas temperaturas en esta época del año, solo esperemos que el Gobierno sí haya tomado las medidas preventivas para que el frío intenso no golpee con fuerza las zonas más vulnerables del país. Ojalá el Ministerio de Salud cuente con las suficientes vacunas para prevenir la influenza y que los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Desarrollo e Inclusión Social lleven la ayuda necesaria para aplacar la inclemencia del friaje y las bajas temperaturas. Que esta ola de frío no nos tome desprevenidos.