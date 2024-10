En el mes de la lucha contra el cáncer de mama es importante impulsar campañas sobre lo importante que es la prevención para combatir esta enfermedad. Un diagnóstico oportuno hace la diferencia entre la vida y la muerte. Pero no solo basta con decirlo, es fundamental que, desde el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social, entidades que abarcan a la mayoría de la población, cuenten con los equipos necesarios para realizar las pruebas de descarte. No puede ser posible que una paciente en Essalud tenga que esperar más de 6 meses para conseguir una cita para una mamografía. ¿Dónde está la labor de prevención en ese caso? También es básico contar con los equipos adecuados, un mamógrafo digital es la mejor herramienta para identificar con precisión anomalías en las mamas. No se puede luchar contra el cáncer si no se cuenta con las armas adecuadas. Urge tener equipos operativos en los hospitales del Minsa y Essalud. Hay mucho por trabajar, el cáncer no nos puede ganar.