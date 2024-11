Ayer se cumplió la primera fecha del paro de transportistas. Si bien hubo un significativo número de empresas que se plegaron a la paralización, lo cierto es que ayer no se sintió la marcha como sí ocurrió en fechas pasadas. Muchas empresas privadas, y las entidades públicas en general, acataron la orden del Ejecutivo de realizar teletrabajo del lunes 11 al miércoles 13 de noviembre, por ello fueron pocos los ciudadanos que se vieron en la necesidad de trasladarse a sus centros de trabajo. Quienes tampoco se sumaron al paro ayer fueron los comerciantes de Mesa Redonda y Gamarra, algo comprensible porque están en plena campaña navideña y no pueden darse el lujo de suspender sus negocios, pues deben levantar sus ventas, las mismas que no han sido las mejores en este año. Pero que el gobierno de Dina Boluarte no cante victoria, porque el paro continúa hoy; además, luego que pase la APEC los problemas de inseguridad, extorsión y sicariato lastimosamente continuarán, al igual que los reclamos de la población.