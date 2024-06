Preocupa la denuncia de la fiscal Marita Barreto de un presunto reglaje por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú. Según la denuncia presentada en la comisaría de Jesús María, los agentes, a bordo de un vehículo “oscuro, viejo y sin placa delantera”, estaban ubicados frente a su vivienda y se identificaron como “policías de apoyo judicial” que se encontraban en un “una operación reservada” en busca de un requisitoriado. Esto no tendría nada de malo, si no fuera porque las direcciones de la persona requerida por la justicia correspondían a La Molina y Callao, mas no a Jesús María, distrito donde vive la coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder. Resulta preocupante que la fiscal que investiga a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, entre otros políticos por casos de corrupción, sea víctima de un reglaje por parte de miembros de la Policía. Hace bien el ministro del Interior en ordenar a la Comandancia General de la PNP una investigación inmediata y exhaustiva sobre el hecho. Esperamos se aclaren las cosas.