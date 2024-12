Tras siete años de vigencia, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ha demostrado ser un fracaso, pues solo el 2 % de los mineros se formalizó en dicho periodo. Ahora, con el respaldo de 89 congresistas de la Comisión de Energía y minas, se aprobó la ampliación del plazo del Reinfo por un periodo de seis meses. Si en 7 años no se avanzó nada, qué hace creer que en 6 meses más las cosas cambiarán. El Reinfo no ha representado una solución, por el contrario, se ha convertido en un problema para el Perú, que la minería ilegal ha sabido aprovechar para sus negocios turbios. La Minería ilegal no solo representa pérdidas millonarias para el país, que superan los 27,360 millones de dólares al año, también causa destrucción y daño en el medio ambiente, y fortalece la violencia y el crimen organizado. Por ello, es lamentable que en el parlamento existan 89 congresistas que hayan respaldado a la minería ilegal aprobando la ampliación del Reinfo. Es una vergüenza.