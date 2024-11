Esta es una semana crucial para el país, no solo desde el punto de vista económico con el desarrollo de la Cumbre APEC 2024, que reúne a 21 economías de la región. Esta semana también se realizará el anunciado paro de 72 horas convocado por el gremio de transportes. La situación será tensa. Pese a las invocaciones del gobierno, la movilización va sí o sí, aunque es probable que no concentre a gran cantidad de personas, como en las fechas pasadas, ya que los comerciantes de Gamarra y los de Mesa Redonda han anunciado que no participarán de la movilización, ellos están más preocupados por la campaña navideña, que acaba de empezar, y esperan poder vender más que el año pasado, aunque saben que la situación es crítica. Es la última campaña del año, y han puesto todas sus esperanzas en ella. Aunque las protestas programadas para los días 13, 14 y 15 de noviembre son comprensibles, debido a la situación crítica que vivimos como sociedad frente a las extorsiones y la inseguridad. Esperemos que pronto se llegue a un acuerdo. El país nos necesita unidos.