Seamos realistas, no existe mucha expectativa en el desempeño que vaya a tener la selección de fútbol en esta Copa América que arrancó ayer. Sin embargo, lo que sí importa es que hoy ganemos el llamado Clásico del Pacífico. Hoy no es un partido cualquiera, hoy Perú juega contra Chile y ganar es una obligación. No podemos sucumbir ante nuestro eterno rival, y no solo por tratarse de La Roja, sino porque hay otros elementos de convicción que obligan a los hombres del “Nono” a poner el pecho, sudar la camiseta y llevarse los tres puntos. Primero, porque es el partido debut de la Bicolor en esta contienda continental. Segundo, porque es el primer partido oficial de la era de Jorge Fossati. Tercero, porque nos toca enfrentar a nuestro extécnico, Ricardo Gareca. Razones nos sobran para salir hoy a la cancha con la moral en alto y buscar ese primer triunfo. No importa cómo nos vaya después, tal vez no lleguemos a la final como ocurrió el 2019, quizá ni pasemos a cuartos, pero hoy sí o sí se tiene que ganar.