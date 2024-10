Hoy retorna la sagrada imagen del Señor de los Milagros al templo de Las Nazarenas, luego de haber salido la mañana del viernes a lo que fue su segundo recorrido procesional, el más largo. Miles de fieles acompañaron al Cristo Moreno y la plegaria de la mayoría era paz para el Perú, que se acaben las extorsiones y los crímenes. La población siente que las autoridades, como la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior Juan Santiváñez, no hacen nada para frenar la ola de criminalidad que desangra al país, lo único que nos queda es rogar al altísimo por un milagro para que la paz vuelva al Perú. Es cuestión de fe, es lo único que nos queda ante la indolente acción de nuestros gobernantes. Para la mandataria, que parece no saber dónde está parada, ayer era “el cumpleaños del Señor de Los Milagros”, así lo declaró a la prensa. Vergüenza ajena da con lo dicho, mejor se hubiera quedado callada, como lo viene haciendo desde hace más de 100 días que no declara a la prensa.