Es lamentable ver a un jugador con talento perderse por su irresponsabilidad, inmadurez y malas decisiones. Ese es el caso de Christian Cueva. Nadie discute su capacidad futbolística, pero que lamentablemente no le sirvió para destacar en algún club grande del extranjero y ahora se encuentre sin equipo y con un bajo rendimiento en lo futbolístico. “Aladino” hace noticia, pero no por su nivel de juego o porque algún club importante lo ha fichado. Cueva sale en las noticias por irse a juerguear tras la eliminación de la Bicolor en la Copa América, que quedó última en su grupo y no anotó ni un gol. La vida personal de “Cuevita” repercute en su calidad futbolística. Son conocidas sus escapadas a pichanguear cuando estaba lesionado de la rodilla, sus infidelidades y el escándalo con la cantante Pamela Franco. Un jugador con ese perfil personal es obvio que no va a destacar en lo profesional. Ser deportista implica diciplina. Ejemplo de ello son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Cueva está lejos de ser como ellos. Lamentablemente, su tiempo ya se agotó.