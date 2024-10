Un sector de transportistas anunció para hoy un paro de 24 horas, medida a la que se han sumado otros gremios, como colectiveros, comerciantes de Gamarra y Las Malvinas. Hasta algunos mercados, como el de Huamantanga en Puente Piedra, anunciaron que no abrirán sus puertas como forma de protesta. Esta movilización busca que nuestras autoridades tomen medidas para frenar las extorsiones. Tras el paro del pasado 26 de septiembre, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana, desde ese día, hasta hoy, la medida no ha demostrado aún su eficacia, pues los crímenes por cobro de cupos y extorsiones han continuado en nuestro país. Los transportistas, en aquel entonces, invocaron para que el Congreso derogue la ley contra el crimen organizado. Han pasado 14 días, y en el parlamento no se hizo nada. En tanto, la presidenta Dina Boluarte ahora denuncia que existe un “terrorismo de imagen” en alusión a la labor que hace la prensa. La mandataria debe dedicarse a trabajar en lugar de estar creando nuevas expresiones.