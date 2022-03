Alexander Callens se mostró furioso por la jugada polémica en los minutos finales del Perú vs. Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Miguel Trauco disparó fuerte y, a primer impresión, el portero Sergio Rochet agarró el balón dentro del arco.

Pese al reclamo de los jugadores de la ‘Blanquirroja’, el árbitro Anderson Daronco no se detuvo para analizar la jugada en el VAR. Esto desencadenó la molestia del defensor del New York City quien a finalizar el partido criticó la decisión del juez principal.

“Le dije al árbitro y me respondió que sí la reviso. Me acaban de enseñar la imagen y es gol. Nos han robado. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, expresó Alexander Callens en declaraciones para Movistar Deportes.

Con ese resultado, la selección peruana se jugará el cupo del repechaje ante Paraguay el martes 29 de marzo en el Estadio Nacional. La escuadra dirigida por Ricardo Gareca se ubica en el quinto puesto con 21 unidades y depende de sí misma.

Cueva se pronunció por la polémica jugada

Christian Cueva compartió el pensamiento de Callens por la controversial jugada en los minutos finales. “Yo lo vi, nadie me lo va a contar. Hablar de eso es difícil porque los jugadores no tenemos el respaldo de que si hablas con el árbitro estará todo bien”, declaró en conferencia de prensa.

“Ellos tratan de intimidar con una amarilla o una roja y eso es complicado. Por más que hablamos con todo el respeto, no nos escuchan y no sé por qué. Esa situación incomodó un montón”, expresó.

De la misma manera, agregó: “Pero las cosas se darán en el otro partido. Para nosotros es gol. Para los jugadores es difícil hablar del arbitraje porque estamos intimidados cuando tratan de alejarnos o callarnos. Nos queda un partido en el que tenemos que ganar. Debemos olvidar esta situación que nadie cambiará”.