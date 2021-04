Jefferson Farfán se sometió a una prueba molecular para conocer si tiene coronavirus. Este martes, se conoció que el resultado del examen del delantero de Alianza Lima fue negativo, según información de El Comercio. Así, el atacante podrá sumarse a los entrenamientos con todo el grupo en las instalaciones del club, aunque tendrá que esperar para trabajar con sus compañeros.

Después de las imágenes que circularon el pasado fin de semana en las redes sociales, el club victoriano decidió aislar preventivamente a la ‘Foquita’ Farfán. Mientras tanto, el delantero se sometió al test de descarte. Tras dar negativo y por recomendación del cuerpo médico, el futbolista debe esperar una segunda ronda de pruebas y si se repite el resultado, volverá.

De momento, el capitán de Alianza Lima está entrenando de forma individual hasta reincorporarse al conjunto encabezado por el entrenador Carlos Bustos. De hecho, el 10 de los íntimos compartió contenido mediante historias de Instagram en el que se deja ver ejercitándose en un gimnasio.

Jefferson Farfán entrena de forma individual. (Foto: Instagram)

El descargo de Farfán

Según imágenes propaladas en redes sociales, Jefferson Farfán apareció junto con otras personas en un restaurante, rompiendo así con los protocolos de bioseguridad de la Liga 1. El club se manifestó al respecto, sosteniendo que “descuidó el distanciamiento social que nuestro Gobierno exige al tomarse unas fotos con terceras personas sin portar mascarilla”.

El mismo mensaje que dio el jugador en sus redes sociales. “Ayer fui a comer a un restaurante con mi entorno familiar y paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Sé y asumo el error que cometí. Me pidieron una foto, accedí y a grabarme. El gran problema fue sin mascarilla. La culpa es mía”, señaló visiblemente arrepentido en Instagram.

“He sido de las personas que más han usado mascarilla. Es un descuido mío. Quiero pedir disculpas al club, mis compañeros y cuerpo técnico. Soy hincha, referente y capitán. Asumiré mi responsabilidad de la mejor manera”, agregó en su pronunciamiento.

