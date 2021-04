Diego Dibós, reconocido cantante peruano de 45 años de edad, se encuentra hoy en día internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) peleando una dura batalla contra el temido coronavirus.

Y es que su colega y amigo Ricardo Brenneisen, fue quien confirmó la información a través de las distintas redes sociales, y detalló que se organizó una misa de salud el sábado 17 de abril.

“Hace unos meses, Diego Dibós me llamó y me dijo que quería grabar un tema conmigo. No lo dudé, en tres días teníamos el arreglo acústico y yo hice mi tarea con los arreglos de voz. Fue increíble vernos después de tiempo... Hoy necesita de nuestra ayuda, energía, fuerza y fe. Es un peruano más en UCI peleando contra el virus. ¡Fuerza, mi hermano!”, escribió.

Por su parte, la comunidad oficial de la banda TK pidió a los fanáticos de Dibós que alzaran sus oraciones, pues el cantante se encuentra delicado por el coronavirus.

