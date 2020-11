El venezolano Rubert Quijada ha tenido que vivir días de crisis Alianza Lima, dentro y fuera de las canchas, pese a esta situación su cariño por la institución ha ido en aumento y espera poder recuperar el nivel del quipo en esta segunda etapa de la Liga 1.

“Yo llegué y no sabía lo grande que es Alianza Lima o lo humana que es la gente. Desde el aeropuerto ya sientes el calor del hincha. Vas por la calle y hasta las personas más humildes te dicen: ‘¡Arriba Alianza!’ Es el equipo del pueblo”, señaló el defensa central blanquiazul en una entrevista con la Agencia de la ONU para los refugiados.

El jugador, de nacionalidad venezolana, le agarró cariño al equipo de La Victoria y espera que con su participación fecha a fecha, sus compatriotas también compartan el amor por la misma camiseta, contribuyendo, así, a la unión de ambos países.

“Quiero que los venezolanos se sientan parte de Alianza Lima. Aunque si les gusta otro club, no hay problema. Quiero que nos integremos porque somos una familia y ya tenemos que romper estereotipos. Ya no más xenofobia”, sostuvo el zaguero de 31 años.

Cabe precisar que en lo que va de la temporada, Rubert Quijada ha disputado 17 encuentros con la camiseta de Alianza Lima en la Liga 1, acumulando un total de 1440 minutos en la cancha. De todos los duelos disputados, el futbolista fue titular 16 y tan solo fue suplente en una oportunidad.

Steven Rivadeneyra se refirió a la salida de Mario Salas

Hace unos días que terminó la etapa de Mario Salas en Alianza Lima sin pena ni gloria. La directiva blanquiazul tomó la decisión de no continuar contando con él, luego de la seguidilla de malos resultados que sumó al mando del equipo. Luego de buscar nuevas opciones, Daniel Ahmed fue el elegido y ahora tendrá el duro reto de sacar al equipo del mal momento que vive en la Liga 1

Steven Rivadeneyra, un portero que no tuvo muchos minutos con el ‘Comandante’ en Alianza Lima, conversó con ‘Las Voces del Fútbol’ y analizó qué sucedió con el plantel en las últimas fechas al mando del entrenador chileno.

“Se rompió la relación con Salas porque no supimos entender su estilo de juego, él no nos supo llegar. No sé si nos hubiéramos ido al descenso, pero hoy la prioridad es evitarlo”, agregó el ex futbolista de Municipal con la situación que se vive en La Victoria.