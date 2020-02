Visiblemente golpeado y tratando de ser cauto “para no perjudicar más a Alianza Lima”, Pablo Bengoechea habló de las dos fechas de suspensión que le impuso la FPF, recordando las palabras del entrenador tras la primera final en Juliaca por la Liga 1 2019. El técnico blanquiazul se quejó que no le dieron derecho a réplica.

Pablo Bengoechea fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, y tendrá que pagar una multa de 12.900 soles. Además, el técnico de Alianza Lima no dirigirá ante Ayacucho FC y Deportivo Municipal. En ese marco, el DT íntimo se refirió al tema, que causó más de una sorpresa en los hinchas.

- “Sobre la suspensión, estoy sorprendido y triste por el momento. Bueno, toca acatar la sanción y perjudicar lo menos posible a Alianza. Desde donde me toca, hacer mi trabajo”.

“No puedo apelar y no me llamaron para defenderme. Todo lo que diga, no tiene solución. No voy a decir lo que pienso, porque no quiero perjudicar más a Alianza Lima. Mejor me quedo quieto”.

- “La sanción dice que no tenemos derecho a defendernos. Esa es la realidad. No importa lo que yo pienso, esta es la realidad”.

- “Si, es la primera vez que soy sancionado de esta característica. Normalmente me ha tocado cumplir sanciones como entrenador. Una fue en Cusco, donde me sacaron en el minuto 90 frente a Garcilaso y la otra fue porque en un segundo tiempo los jugadores se demoraron en salir”.

- “Es lindo tener buena comunicación con el cuarto árbitro, normalmente lo hago. Esta vez estoy sancionado, tengo que cumplir la sanción, no hay más remedio”.

