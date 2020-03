Decisión tomada. El director técnico Pablo Bengoechea decidió renunciar a Alianza Lima y no hay vuelta atrás. Y es que al parecer la caída del equipo blanquiazul en el último clásico frente a Universitario de Deportes habría sido la gota que derramó el vaso.

En una conferencia ya pactada, el técnico uruguayo reveló los detalles que lo llevaron a tomar esta decisión que pone triste a toda la hinchada.

“He aprendido a querer muchísimo a la institución. Se empezó el año con muchísima emoción, pero no pude convencer al plantel de lo que quería, no logramos tener claro lo que hay que hacer para defender a una institución tan grande. La situación me había superado, me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza”, manifestó Pablo.

Asimismo, Bengoechea cuenta que la decisión de su renuncia ya la tenía tomada desde antes de jugarse el clásico frente a los ‘merengues’, sin embargo, por el cariño que le tiene a la institución y a los jugadores, dirigió el último domingo.

“Hay mucho tiempo por delante, pero creo que lo que alianza necesita es otro entrenador. A los futbolistas se los hice saber (la renuncia) el día sábado que la decisión ya estaba tomada. Me quedé en el clásico por el cariño que les tengo, me pidieron y estuve como pude”, expresó melancólico.

“El motivo es que no me siento con fuerzas, con ánimo, a gusto, por eso doy un paso al costado. Me costó mucho porque vivo en Lima hace mucho, como peruanos me tratan demasiado bien, pero lo más sano es que deje la institución", señaló.

Según el técnico uruguayo, así trabaje en otros planteles del país, el sentimiento hacia los ‘grones’ nunca será superado.

“Puedo dirigir otros grupos en Perú, pero nunca voy a jugar un clásico contra Alianza, eso si lo tengo claro”, mencionó tajantemente.