El nombre de Milena Merino saltó hace unos días a los medios y las redes sociales, luego de que diera una entrevista en un canal de Youtube llamado Tiempo Muerto. Ahí, saltó un tema que luego se haría tendencia: explicó qué pasó con Pablo Bengoechea, técnico que hace algunos años cubría Alianza Lima y contó por qué la relacionaban con el uruguayo.

¿Quién es Milena Merino?

Milena Merino es una periodista deportiva de larga trayectoria. Fue parte del equipo de comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), además integró el equipo de RPP, donde cubrió el Mundial de Rusia 2018. Antes había sido enviada especial en la Copa América 2016. Actualmente es parte de los panelistas en GolPerú. Milena es parte de un grupo de periodistas que se posicionó en los medios rompiendo el mito de que las mujeres no sabían hablar de fútbol.

Tras la de derrota de Sporting Cristal ante Peñarol, Milena Merino criticó al director técnico de los ‘celestes’.

La razón de la viralización

El uruguayo Pablo Bengoechea -quien es hoy gerente deportivo del club Peñarol en su país- dirigió a Alianza Lima en dos etapas: entre 2017 y 2018, y entre 2019 y 2020. Durante ese periodo, surgió un rumor en redes sociales, el cual decía que el entrenador de los íntimos estaba vinculado sentimentalmente con la periodista y comentarista deportiva, Milena Merino, quien trabaja en GolPerú.

En ese entonces, ninguno de los mencionados habló sobre el tema, pero hoy la comunicadora ha salido a desmentir esa versión y a zanjar el rumor de una vez por todas. “Yo en ese entonces cubría Alianza Lima, cubrí 5 años Alianza Lima. Y los 5 años con diferentes técnicos tuve siempre el 11 confirmado al 100%, jamás me equivoqué. Tuve la información, las primicias, lo que pasaba en la interna, lo que pasaba en contra y a favor de Alianza, y siempre lo decía”, contó en diálogo con su colega periodista Giancarlo Granda, en el programa de YouTube, Tiempo Muerto.

Versión personal

“Un baboso que no habrá tenido que hacer un día en la tarde en su casa suelta un tuit diciendo: ‘sería la amante del técnico Bengoechea y por eso tiene la información’. Me reí en ese momento, pero cuando empezó a repercutir, yo dije: ‘A ver que me saquen una foto comiendo o una conversación fuera del Estadio’”, continuó la periodista.

Merino relató que inició un proceso contra la persona que esparció ese rumor, pero no llegaron a un juicio porque se retractó y pidió disculpas. “Sin embargo, (el daño) ya estaba hecho”, dice. “Nunca salí a hablar del tema porque realmente sentía que no tenía que dar explicaciones a la gente de algo que yo sé que no es cierto. Mi mamá sabe qué hija crió y mi esposo sabe con quién se casó”, expresó.

La periodista también señaló que hasta el día de hoy este tema le sigue afectando, sobre todo porque también afecta a la gente de su entorno, su familia principalmente. Actualmente, Milena Merino es conductora del programa Código Fútbol y panelista de Tiempo Extra, ambos en el canal de cable GolPerú.