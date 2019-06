Confirman que Chile es bicampeón de América, pero no de la Copa América

Tras meses de polémica por sus triunfos en la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, la Conmebol ha aclarado que Chile no es bicampeón de un mismo torneo.

La confirmación se dio al diario chileno El Mercurio, que consultó a la Conmebol si realmente Chile era bicampeón de la Copa América.

Contudente

"La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo", respondió Conmebol al mencionado medio.

Hace solo unos días, se aclaró que, en efecto, Chile ha ganado dos torneos organizados por la Conmebol, por lo que sí es bicampeón de América, pero no ha ganado dos títulos de la Copa América, un torneo de un curso regular.

En ese sentido, la Copa América Centenario, que se realizó en 2016 en Estados Unidos, fue una competencia extraordinaria y no se considera como un título de la Copa América.

Esto explica que en la camiseta de la 'Roja' solo aparece un título de la Copa América y no dos, como pensaban los chilenos.

"Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile solo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años", explicó el máximo ente del fútbol sudamericano.