Magaly Medina se refirió a la salida de Cristian Rivero y Katia Palma de ‘Esto es Guerra’ y mencionó que en varias oportunidades, la pareja de Gianella Neyra evidenció su incomodidad en el reality.

“Lo contrataron con bombos y platillos pensando que sangre nueva en la conducción le iba a inyectar algo más de entusiasmo y que iba a jalar un público y audiencia diferente, que iba impactar en los jóvenes, pero no fue así porque fue un rotundo fracaso ”, manifestó la periodista es espectáculos.

Asimismo, la ‘Urraca’ dijo que el propio Rivero no colaboró con el reality, y hasta incluyeron una secuencia similar a ‘Yo Soy’, programa de canto que el también actor condujo por varios años en Latina.

“ Él (Cristian Rivero) no colaboró nada, siempre puso su cara de este no es mi lugar, no sé qué hago aquí, esto no me gusta (...) Creo que uno antes de firmar un contrato ya sabe de qué se trata el programa donde uno va a ir. Así que en los arrepentimientos tardíos en televisión los únicos que pagan los momentos desagradables es el público y en este caso fue así ”, finalizó Medina.

Cristian Rivero habría entablado demanda laboral a Latina por pagos no realizados

Cristian Rivero habría demandado a Latina por pagos no realizados durante sus años de servicio, según Gigi Mitre en ‘Amor y Fuego’.

El conductor de TV y actor tendría las puertas cerradas del canal, de acuerdo con lo dicho por la compañera de Rodrigo González.

Cuando Mitre conversaba con ‘Peluchín’ sobre la salida de Katia Palma y Cristian Rivero de ‘Esto es Guerra’, afirmó que Rivero no podría regresar a Latina por ‘problemitas legales’.

Ante las preguntas de Rodrigo González, Gigi dijo que el esposo de Gianella Neyra demandó a Latina porque quiere que le paguen por todos los años que trabajó en el canal.

