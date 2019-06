Argentina celebra goleada de Brasil ante Perú por importante razón│FOTO

Los argentinos celebraron tras la goleada de Brasil ante Perú por la tercera fecha de la Copa América 2019.

¿Cuál es la razón?

La victoria de la Selección Brasilera aumentó las posibilidades de que Argentina clasifique a cuartos de final.

El diario Olé de Argentina tituló su portada web con un "Obrigado, Brasil".

"Brasil fue una máquina frente a Perú y el 5-0 no sólo que le permitió asegurarse el primer lugar del Grupo A, sino que ese resultado ayuda -y mucho- a la Selección Argentina. A los de Scaloni les alcanza con ganarle 1-0 a Qatar para llegar a cuartos", se lee en su portal web.

Y es que Argentina tiene solo un punto en la tabla de posiciones, pero ahora depende de sí misma para avanzar como mejor tercero.

Si Perú conseguía un mejor resultado podría aspirar a clasificar como mejor tercero; pero ahora se complica el panorama mientras que Argentina ganando a Qatar 1-0 podría clasificar.

Incluso podría empatar y, dependiendo de otros resultados, pasaría con solo 2 puntos como mejor tercero.

Para esto Colombia debe ganar a Paraguay y Ecuador y Japón deben empatar.

Fecha y hora de los partidos

Los partidos del domingo, por el grupo B, son: Argentina vs. Qatar y Colombia vs. Paraguay. Ambos desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Los partidos del lunes, por el grupo C, son: Chile vs. Uruguay y Ecuador vs. Japón. Ambos desde las 6:00 p.m. (hora peruana).