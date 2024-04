En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Wileidy Monsalve, para revelar las constantes infidelidades que sufrió cuando era la pareja del cantante Álvaro Rod.

“Él se va a un show y yo me quedo en la casa sola y me fui al baño. Cuando voy a botar el papel al tacho, algo me dice que lo revise. Había solo un papel, pero era muy grande. Entonces lo agarro, le doy la vuelta y encuentro un preservativo usado envuelto en el papel”, contó Wileidy.

Cabe mencionar que la modelo venezolana mostró el comprobante de la compra del preservativo que hizo el cantante en una conocida farmacia, donde se ve el detalle de los objetos adquiridos.

Wileidy también le entregó a Magaly Medina conversaciones comprometedoras de Álvaro con otras mujeres, audios y detalles de fechas.

Álvaro Rod negó ser infiel

Durante la entrevista, se dijo de una llamada que Wileidy hizo con Álvaro Rod para reclamarle sobre estas infidelidades , pero él lo negó todo.

“Nosotros también lo hemos interrogado a la salida de una de sus grabaciones y él lo niega todo, a ella también lo niega todo”, dijo la urraca.

“Si hablé, de hecho está grabado, me lo negó todo, me preguntó ‘qué ha pasado, por qué los reporteros de Magaly me están persiguiendo si yo no te he faltado el respeto nunca”, recalcó la joven colombiana.

En la llamada se escucha al artista reclamándole a su expareja por haber sido abordado por las cámaras de Magaly y negando haber tenido algún encuentro con una corista llama Vicky.