La novia de Álvaro Rod, Wileidy Monsalve, contará esta noche todas las infidelidades que ha sufrido por parte del artista, así lo mostró en un adelanto exclusivo del programa ‘Magaly Tv, la firme’.

Llorando Wileidy revelará chats, fotos y videos de Álvaro Rod que evidencian que no se trata de un hecho aislado, sino que ocurrieron en repetidas ocasiones. La entrevista completa será emitida esta noche durante el programa.

“No se trató de una sola infidelidad, sino de varias veces”, expresó la novia de Álvaro Rod. “Él debe aprender a valorar a las personas”, agregó, mientras anticipaba que durante la entrevista mostrará chats, fotos y videos que evidencian las acciones del artista.

Wileidy Monsalve ha sido una presencia destacada en los videoclips de Álvaro Rod, como se puede observar en ‘Este salud va por ti’, disponible en la cuenta de Instagram del salsero.

¿Cuál ha sido la respuesta de Álvaro Rod?

Desde su cuenta de Instagram, publicó una historia que podría anticipar su reacción, sugiriendo que ya estaba separado de Wileidy. En la historia, escribió: “Y que hablen lo que hablen, y que digan lo que digan. Que si no eres el amor de mi vida, no me equivoqué de amor... Yo me equivoqué de vida”.

Sin embargo, se espera que en las próximas horas el artista se pronuncie de manera más clara sobre las revelaciones de su novia durante el programa de Magaly Medina.”

ADELANTO DE MAGALY TV, LA FIRME

