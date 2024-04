Yahaira Plasencia estará presente en la alfombra roja de los ‘Latin American Music Awards 2024′ y estará rodeada de grandes artistas internacionales.

La expareja de la ‘Foquita’ Farfán irá a la premiación junto a su amigo Sergio George y antes pudo conocer a artistas como Thalia y Marc Anthony.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante evidenció su emoción al asistir a este evento de música en Las Vegas.

“Bueno, quería decirles que mañana es el gran día, quiero ver varios shows, quiero ver el show de Anitta, que la amo, quiero ver el show de Peso Pluma, el de Marc, quiero ver el segmento de Sergio también”, manifestó.

Por otro lado, la conductora de ‘Al Sexto Día’ envió un breve mensaje a las personas que la critican.

“ No sé que bochinche hay en Perú que me está escribiendo todo el mundo, igual no me importar, total están hablando que eso es lo que importa (…) Sigan hablando ”, sostuvo entre risas.

