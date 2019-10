Christian Cueva regresó al Perú este martes tras ser suspendido provisionalmente por Santos, su actual equipo, tras protagonizar una pelea pública en Sao Paulo, Brasil.

El volante nacional se puso a disposición del técnico Ricardo Gareca y su comando técnico para participar en los amistosos de la bicolor ante Uruguay en octubre.

Cueva trabajará con los seleccionados del medio local. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Los tres porteros citados para encuentros frente a la Celeste, Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Patricio Álvarez, ya acatan las primeras labores de preparación de la Blanquirroja de cara a los desafíos junto a Aldo Corzo, Christofer Gonzales y Armando Alfageme.

El cuadro nacional se medirá ante Uruguay el viernes 11 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo y cuatro días después será anfitrión del representativo charrúa en el Estadio Nacional.

Recordemos que Christian Cueva se pronunció tras su actitud bochornosa, aseguró que su reacción se debió a que un hincha del Santos lo agredió no solo verbalmente sino físicamente.

“Yo tuve una cena con un amigo para ver una propuesta de Goias y en el momento de irme para mi casa recibí agresiones verbales. Es normal que un hincha quiera más de un jugador, pero hubo una agresión física (...) Quiero pedir las disculpas del caso, yo no lo estoy faltando el respeto a un hincha del Santos, me defendí de la agresión de una persona x, que me lanzó una botella o espero que me revienten la cabeza… No voy a permitir una agresión física”.

Cueva...toma vergonha na cara! Brigar na noite? Oi? Você tem é que brigar no campo! Você custou 26 milhões de reais...26 mi...e não aguenta criticas na noite? Quer partir pra porrada? Joga bola...meu filho! Se tivesse jogando estaria tirando selfie e não sofrendo criticas! pic.twitter.com/B4QsYL2WvB — Fabiano Farah (@fabianofarah) September 28, 2019