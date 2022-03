Elo Bengoechea lleva fútbol en su ADN. Sin embargo, ella considera que su apellido no influyó en su amor hacia el deporte rey, por lo que comenzó a forjar su propio camino en lo deportivo, a comparación que el resto de sus hermanas. Eso sí, se declara hincha de Peñarol, ya que, desde muy pequeña, iba a los entrenamientos de su padre, Pablo Bengoechea, el también ex técnico de Alianza Lima y de la Selección Peruana. “Aprendí a que fluya mucho las cosas, la vida me llevó a lugares donde no sabía que iba a estar”, señaló para OJO.

A pesar de no estudiar la carrera de periodismo como tal, Elo obtuvo su licenciatura en comunicación y periodismo, logrando posicionarse en grandes medios uruguayos tales como Tenfield y en Ovación, la sección deportiva del prestigioso diario El País de Uruguay. Años después decidió tomar otro rumbo, precisamente en suelo nacional, convirtiéndose una de las grandes figuras de GOLPERU.

¿Cómo decidiste ingresar al ámbito del periodismo deportivo?

Para serte sincera, yo nunca estudié periodismo deportivo, yo estudie para periodismo, soy licenciada para comunicación en Uruguay y las oportunidades laborales fueron a lo deportivo. No tanto porque yo lo buscara, si bien me encanta el deporte, es algo que consumí siempre en mi vida.

¿Fue por influencia familiar?

No tanto, porque, por ejemplo, nosotras somos tres hermanas. A una no le gusta el deporte, a la otra sí, pero no tanto el fútbol. En realidad, el cariño por el futbol lo desarrollé yo sola. Sí, íbamos a ver a mi padre trabajar a los entrenamientos, a los partidos, pero después salió de mí, hacer otro deporte y mirar más fútbol.

¿Y tú obtuviste ese don de tu papá de poder jugar al fútbol?

Fútbol nunca, el otro día me invitaron a una pichanga de Adidas, fue la primera vez que jugué. Nunca lo hice porque pretendían que jugara bien por genética, pero si nunca juegas, o no tienes coordinación con la pelota, no vas a saber jugar por más genes que tengas.

¿Algún otro deporte?

Jugué hockey sobre césped desde muy chica, vóley y balón mano. También atletismo.

¿Cómo decides venir a Perú?

En 2017, con mi pareja, Diego. Él recibe una oferta en Cantolao, que después al final no se concreta, pero terminó jugando en la segunda división en Sport Victoria, y yo ya había terminado hace años mi carrera, trabajaba y decidí acompañarlo como muchas novias de futbolista les pasa. Después, por suerte pude empezar a trabajar de lo que me gusta y de lo que había estudiado.

¿Cómo surgió la oportunidad?

Aquí mi primer trabajo fue en UCI deportes, hice un casting, competí con otras chicas, para ser presentadora del noticiero deportivo con Alex Risi. Quedé y estuve un año, de ahí me presenté al casting de GOLPERU y ahí continúo.

Dejaste todo en Uruguay...

Bueno, sí, yo trabajaba en un diario de periodismo deportivo y era instructora de pilates, pero, decidí irme.

De un diario a ser presentadora, ¿cómo fue el proceso?

Por suerte tuve grandes profesores, desde UCI Deportes, un canal un poco más pequeño que GOLPERU. Ahí fui perdiéndole miedo, haciéndome amiga, y de ahí he ido evolucionado, conforme también me han ido aconsejando. En realidad, nunca le tuve miedo a la cámara, cuando estoy en el estudio nunca pienso o razono en la gente que me estaría mirando, porque ahí sí me pondría nerviosa.

¿Te costó mucho estudiar el futbol peruano?

Cuando mi padre viene a trabajar en el 2010 como asistente técnico de Markarián en la Selección Peruana, ahí me interioricé completamente, de cómo era el torneo. A los equipos grandes ya los conocía de los torneos internacionales. Cada visita que veníamos íbamos a ver el futbol los fines de semana. En el 2013 me vengo a vivir con mi papá, y bueno, ahí era futbol casi siempre, iba a la federación y veía más cosas.

Suelen haber comentarios acerca de tus logros y tu apellido, ¿cómo los tomas?

Cambiármelo podría, pero no quisiera, porque estoy contenta con mis dos apellidos, el de mi padre y el de mi madre. El ser hija de una persona pública genera eso, tener mucho amor y odio, o siempre como que te miran un poco más o en teoría tienes todo más fácil porque el padre es conocido, pero intento no hacer caso porque es parte desde que nací. A veces me enoja un poco, pero es cierto que mucha gente me sigue o me tiene cariño por mi padre. Es como un combo.

¿Y sueles responder?

No tanto a la crítica, al insulto sí, porque la crítica está todo bien, siempre la leo, porque te ayuda a aprender un montón de conceptos, o capaz dijiste algo al aire sin darte cuenta, te dicen y está bien. Yo lo tomo como forma de estudio, pero el insulto no, más aún si es por cosas personales.

¿Desarrollaste algún cariño a Alianza Lima por tu padre?

Sí le tengo cariño a Alianza Lima, como ahora mi novio está jugando en Unión Huaral porque son instituciones que le han dado trabajo a mi familia, donde, hombres que amo se han podido desarrollar laboralmente, y lo disfruto, los acompañé, festejé y sufrí con ellos. Pero de ahí, a tenerle cualquier tipo de odio a otros cuadros, jamás.

¿Cómo ves a los equipos peruanos en Copa Libertadores?

No arrancó bien la cosa, esperemos qué es lo que sucede con el resto de equipos y también en la Sudamericana. Para mí, el torneo peruano es único en el mundo, ya que hay mucha diversidad geográfica. Me parece que también hay que tener un poco de suerte en el sorteo, pero si miras la mayoría son argentinos o brasileños, porque han sacado una diferencia abismal en cuanto poderío económico. Espero que se pueda tener un buen torneo para los hinchas.

¿Qué diferencias observas entre el futbol peruano y el uruguayo?

El futbol uruguayo es más pobre económicamente, entonces el futbolista se tiene que adaptar y luchar a toda costa para salir del país para hacer una diferencia económica. Eso no sucede en el futbol peruano. En cuanto a lo táctico, el futbol uruguayo es más físico y acá se tiene el interés que la pelota ruede, al ‘juego bonito’, también depende de la cancha y con quiénes juegas. Acá es más técnico ya allá es más físico.

¿Tienes algún proyecto a futuro?

Por ahora no, en realidad, mis proyectos son a fin de año, evaluamos con mi novio a ver a dónde vamos, qué hacemos, si nos quedamos en Perú, porque como él es futbolista, su carrera es más corta que la mía. Quedamos que los primeros15 años tendría prioridad él y de ahí yo. Honestamente no tengo muchos planes a futuros, tal vez sí de formar una familia, llevo 7 años con él.

En GOLPERU continúas conduciendo “La Entrevista”, ¿alguna que más hayas disfrutado?

Una que disfruté mucho fue al de “Bichi” Borghi. Palermo me puso muy nerviosa porque nunca lo había entrevistado y cuando empiezo ver fútbol sola, me empiezo a ser simpatizante de Boca, era la época con Carlos Bianchi, con Riquelme ganaban todo. Fue muy importante para mí. Después hay entrevistados que se me hacen normal, pero igual es una locura como Diego Forlán, el ‘Pibe’ Valderrama, a Lugano, entre otros.

¿Alguna vez probaste de reportera?

Un poco, en GOLPERU, porque yo entro a fines del 2020 cuando se piensa que se iba a abrir un poco, pero luego volvió la pandemia 2021, y ahora que se está volviendo a abrir de nuevo, vamos a ver. La idea es empezar a hacer cancha, por qué no comentar o la gente del canal decide.

Cada día hay más mujeres en el periodismo deportivo...

En los medios de comunicación donde a mí me ha tocado trabajar, la mayoría son hombres, un 80% y está bueno que seamos más mujeres que entramos, también hay más productoras y editoras. Está bueno lo de laborar en todas las áreas, en todas las empresas, no solo en los medios. Lamentablemente, las mujeres, por diversas razones, no ocupamos tantos lugares de decisión en las empresas, pero de poquito lo estamos haciendo más visible y logrando llegar a lugares donde antes eran muy pocas.

¿Alguna vez te juzgaron solo por ser mujer?

Creo que en los comentarios de la sociedad ya los tenemos como en el chip que ni siquiera nos damos cuenta que es machismo, muchas veces sí. La verdad soy una persona tranquila, pero cuando te tengo que decir las cosas, siempre, con mucho respeto, las digo. Me he sentido mal muchas veces, pero fui aprendiendo.

¿Y lo has vivido en tu ambiente laboral?

A veces cuando das alguna información veo que se le pide algún compañero que lo confirme, que cubre el club, pero no se les pide a las mujeres que lo confirmen. Lo veo mucho, pero en redes sociales. En Uruguay trabajé en Tenfield que es del mismo dueño de GOLPERU y GOLTV y no me sucedió eso.

¿Consideras haber sido víctima de xenofobia?

Sí, han venido muchos extranjeros al Perú, y bueno, eso ha cambiado un poco lo laboral, porque hay más manos de obra. Siempre pasa en todos los países que tienen olas de inmigración, hay un poco de nacionalismo disfrazado de xenofobia. A veces nos contratan porque somos más baratos, otros porque somos más capaces. Nosotros venimos a trabajar.

¿Algún sueño que tengas?

Algo que siempre he querido es comentar un partido de futbol. Me encantaría cubrir Copa América, un Mundial, pero no es una meta que tenga. Cada vez que hice planes no me fue bien, así que dejo que la vida me sorprenda.