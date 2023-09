Fabrizio Roca, futbolista del Sport Boys, fue víctima de una brutal agresión por supuestos hinchas de Cristal a los exteriores de su casa ubicada en San Miguel. El deportista declaró para el programa matutino ‘Arriba mi gente’ y dio detalles del salvaje ataque.

“Estuve llegando a mi casa con mi familia acabando el partido, realmente no es la primera vez que yo entró con mi uniforme... la gente que es hincha de aquí me conoce, saben que soy del barrio, por esa parte normal, es más, cuando llegué, un par de hinchas que son de aquí, que me conocen, me saludaron, me dijeron ‘Fabrizio, buen partido’”, expresó Roca.

Luego, el jugador contó que salió de su domicilio para entregarle un polo a su primo, en ese momento, supuestos barristas pasaron en un carro y lo miraron mal. “Como no me conocían, mis primos les dicen ‘avancen, no pasa nada, él juega en Boys y es de aquí del barrio, no pasa nada’... siguieron avanzando y de la nada... no sé si estaban borrachos... bajaron del carro, quisieron pelearse con uno de mis primos, le metieron puñetes y se bajaron todos ”, agregó.

En ese sentido, comentó que quiso ayudar a su primo porque le habían roto la cabeza, pero tuvo que escapar para que no le hicieran daño. “ Lo quise jalar pero vi que se venía mucha gente y solo atiné a correr porque realmente si me quedaba ahí iba pasar algo peor de lo que tengo. Cuando empecé a correr me cayó un piedrón, me comenzó a salir sangre, corrí y cogí un taxi ”, manifestó.

Según su testimonio, algunos de sus familiares salieron a la calle porque les informaron que lo habían agredido. Fue allí donde su hermana también resultó herida. “ Como estaba con mi polo, la agredieron y le rompieron la ceja. Cuando yo corría vi que mi primo, un gordito, cayó y entre todos se le fueron encima. Ellos atinaron a correr igual que yo, mi primo se cayó más lejos, le tiraron una piedra en la cabeza, lo iban a agredir otra vez pero la gente salió a separar ”, narró.

Fabricio Roca cuenta cómo fue agredido