En cotejo que acabó con escándalo por algunos malos hinchas ecuatorianos, Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito derrotó por 2-0 al Universitario de Deportes en el último partido de la fase de Grupos de la Copa Libertadores y accedió a la fase de repesca por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Universitario de Deportes, ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 del Perú, quedó fuera de la Sudamericana. Al final del partido, los jugadores y comando técnico de la “U” escucharon insultos homofóbicos y xenófobos -claramente racistas- contra los peruanos.

La “U” fue dominada casi todo el partido, quizá por la altura y la seguidilla de partidos que ha tenido entre la Libertadores y la Liga 1 del Perú. LDU fue justo ganador y pudo ser por más goles.





Goles de triunfo

El paraguayo Alex Arce, al minuto 44, y el argentino Lisandro Alzugaray, a los 67, convirtieron los goles que permiten a Liga de Quito comenzar la defensa del título de la Sudamericana que ganó el año pasado.

Universitario de Deportes jugó con un hombre menos desde el minuto 83, por la expulsión de Christofer Gonzales, al recibir dos tarjetas amarillas.





Agresión

Los fanáticos de Liga de Quito se las tomaron al final del partido contra el técnico Fabián Bustos, que había sido verdugo del cuadro capitalino cuando le arrebató los títulos locales en 2019, cuando dirigía al Delfín, de Manta, y en 2020 con el Barcelona, de Guayaquil.

Fabián Bustos, DT de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes pidió a la Conmebol una sanción por lo sucedido ante los insultos xenófobos y racistas.





Bustos habla

“Jugamos el partido más flojo, Liga mereció el resultado, nosotros no jugamos un buen partido, veníamos jugando muy bien, consiguiendo resultados, pero sí competimos hasta el final. Este partido no lo jugamos como me hubiera gustado, creo que lo dominaron desde el arranque. Desde el minuto 35 estuvimos un poquito mejor, estábamos más cerca, tuvimos algunas aproximaciones, nos hacen un gol en casi la última jugada del primer tiempo y después tuvimos 5-10 minutos muy flojos del segundo tiempo que nos complicó”, declaró el entrenador de la “U”, Fabián Bustos.





¿Fue bueno?

“Para mí el semestre fue muy bueno. Obviamente, queríamos seguir participando en competencia internacional, para eso teníamos que venir a hacer un partido mejor. Nos costó, pero hicimos un gran torneo, ganamos el Apertura y nos faltó un poquito porque en Barranquilla merecimos ganar el partido, en casa contra Botafogo también merecimos más”, recalcó Fabián Bustos.





Final, lamentable

“Hoy mereció ganar Liga, nosotros no estuvimos bien, pero creo que el semestre es muy bueno porque veníamos con la vara alta. Hicimos en el torneo peruano lo más importante que era ganar el Apertura”, aseveró.

Fabián Bustos lamentó los insultos recibidos. “Lo del final fue lamentable (insultos de los hinchas de LDU), primero fue hacia el peruano y después hacia mi persona, la verdad lamentable”, recalcó.





TE PUEDE INTERESAR