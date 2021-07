Christian Cueva, el volante de la Selección Peruana, le dedicó un conmovedor mensaje a su hija Brianna, quien este marte cumplió 7 años de edad. En su cuenta oficial de Instagram, el popular ‘Aladino’ reconoció que “no es el mejor padre del mundo”.

“Mi niña bonita, hoy cumples 7 añitos, qué rápido que pasó pero soy muy afortunado de ser papá de una princesa que trasmite mucha ternura mucha paz mucho amor y humildad”, empieza así su emotiva dedicatoria.

Luego agregó que lamenta no pasar más tiempo con su hija por sus compromisos deportivos con la Selección Peruana de Fútbol que hoy disputa la Copa América.

“Te extraño como no tienes idea, solo pido a Dios que me dé sabiduría para poder guiarte. No soy el mejor padre del mundo pero mi amor por ti no tiene límites. Feliz cumpleaños mi pollita hermosa, te amo con todas las fuerzas de mi alma”.

Del mismo modo, la esposa de Cueva, Pamela López, también compartió fotografías de la pequeña soplando las velas de su torta de cumpleaños.

“Soy la mamá más feliz del universo por tenerla en mi vida… Muchos ya la conocen y saben el inmenso corazón que tiene para almacenar sentimientos tan puros y nobles además de la picardía para sacar sonrisas en cualquier momento (...) no sé qué hice para merecer tanto”, escribió la madre de familia.

