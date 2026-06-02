En la provincia occidental de Uşak, en Turquía, se cocinaron más de 30,000 litros de la popular sopa tarhana, un alimento básico en muchos hogares turcos.

La tarhana, una sopa fermentada tradicional turca que mezcla yogur, harina, verduras y hierbas, entró al Libro Guinness de los Récords.

En la provincia de Uşak cocinaron más de 30,000 litros de la popular sopa, en un enorme caldero, bajo supervisión de Şeyda Gemici, jueza y representante del Libro Guinness de los Récords Mundiales.

Durante la preparación, 33 cocineros trabajaron duro, mientras que la tapa del caldero era manejada por una grúa.

Historia

Esta sopa es un alimento básico en muchos hogares turcos, especialmente durante los meses más fríos, en un festival organizado por el municipio.

Para garantizar el cumplimiento de las normas de registro, Gemici y su equipo llevaron a cabo mediciones e inspecciones precisas durante seis horas.

Trabajo incansable

Durante la preparación, 33 cocineros trabajaron incansablemente, mientras que la tapa del caldero era manejada por una grúa.

Anteriormente, el récord de mayor cantidad de sopa lo ostentaba Países Bajos con 27,000 litros. Gemici confirmó que Uşak es ahora el nuevo poseedor del título con 30,292 litros.

El certificado de reconocimiento fue entregado al alcalde de Uşak, Özkan Yalım, quien expresó su orgullo y dijo: “Nuestro principal objetivo es, sin duda, promover Uşak. Nuestro segundo objetivo es dar a conocer aún más la sopa tarhana, símbolo de Uşak”.