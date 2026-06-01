Una noche histórica para la música latina se vivió el sábado en el Festival ¡Ataca Sergio! Birthday Celebration, donde el reconocido productor Sergio George reunió en un mismo escenario a algunas de las figuras más importantes de la salsa y la música tropical, convirtiendo al Prudential Center, en Nueva Jersey, en el epicentro de una celebración inolvidable.

La velada contó con la participación de grandes estrellas como Oscar D’León, Andy Montañez, Luis Enrique, Huey Dunbar, Servando y Florentino, Guaynaa, Luis Figueroa, Willy García, Lala García, Anthony Ramos y Raúl Acosta, entre otros invitados especiales, quienes hicieron vibrar a miles de asistentes durante una celebración que quedará en la memoria de los amantes de la música latina.

Masiel en el escenario

Uno de los momentos más especiales para la comunidad peruana fue la participación de Masiel Málaga, quien tuvo el honor de aparecer como la tercera artista de la noche. La intérprete conquistó al público con una emotiva versión del clásico “Cuando se ama”, recibiendo una gran ovación de los presentes.

La participación de Masiel Málaga estuvo acompañada por una notable presencia de peruanos entre el público asistente. Durante toda la noche, numerosas banderas peruanas se hicieron visibles en las tribunas del Prudential Center, reflejando el orgullo y el respaldo de la comunidad peruana que se dio cita para acompañar a la artista nacional en este importante escenario internacional.

La energía continuó elevándose cuando Huey Dunbar puso a cantar a toda la arena con dos de sus temas más recordados: “Juliana” y “La quiero a morir”, demostrando por qué sigue siendo una de las voces más queridas de la música tropical.

Poco después, el público disfrutó de la presentación de Luis Enrique, quien interpretó uno de los mayores éxitos de su carrera, “Yo no sé mañana”, desatando la ovación de los asistentes que corearon cada estrofa de la emblemática canción.

Otro de los instantes más celebrados llegó con la aparición de Servando y Florentino, quienes despertaron la nostalgia y emoción del público interpretando “Una fan enamorada”, uno de los éxitos más emblemáticos de su trayectoria.

El cierre estuvo reservado para una verdadera leyenda. Oscar D’León tomó el escenario para coronar la celebración con una vibrante interpretación de “Llorarás”, poniendo a bailar y cantar a miles de asistentes. Como broche de oro, el llamado “Sonero del Mundo” sorprendió al público al entonar el tradicional “Happy Birthday” dedicado a Sergio George, quien recientemente celebró un año más de vida.

En medio de los aplausos y muestras de cariño, el reconocido productor recibió una torta sobre el escenario, protagonizando uno de los momentos más emotivos y memorables de la noche.

El festival confirmó el poder de convocatoria y la influencia de Sergio George en la música latina, reuniendo a varias generaciones de artistas en un espectáculo cargado de nostalgia, éxitos y celebración que quedará marcado como uno de los eventos tropicales más importantes del año.