Tras recordar que han sido reasignadas a otros locales de votación unas 380 mesas de sufragio en el país, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Bernardo Pachas, confirmó ayer la normal marcha del proceso de la segunda vuelta electoral.

Ante el cambio de algunos locales, sobre todo en Lima, Pachas recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación en la plataforma habilitada por la entidad para evitar inconvenientes este 7 de junio.

Simulacro nacional

Ayer domingo, en tanto, la Onpe desarrolló un simulacro nacional de su sistema de cómputo electoral que verificó el correcto funcionamiento de la plataforma que procesará los resultados de la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio.

Además, Pachas indicó que ayer salió la penúltima ruta de distribución de material electoral a oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior del país.

Material

Desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral, en Lurín, partieron ayer camiones a varias ODPE de provincias de Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Pasco.

Hoy lunes partirá otro envío a provincias, el último destinado a diez oficinas descentralizadas de procesos electorales.

El material electoral para locales de votación de Lima y Callao se repartirá el viernes 5 para que todo esté listo el sábado 6, un día antes de realizarse el sufragio.

La Onpe aprobó lineamientos para las actividades electorales en el extranjero, donde votarán peruanos residentes afuera.