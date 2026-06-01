El cantante colombiano Silvestre Dangond se presentó en nuestra capital y no tuvo mejor idea que invitar a escena al Grupo 5. En medio de la ejecución de su concierto en Costa 21, el colombiano anunció la presencia de Christian Yaipén, voz líder de la agrupación chiclayana con quien cantó el tema “Como lo hizo” , generando el estallido emocional del público presente.

“Sigo sorprendido y agradecido a la vez por esta invitación de Silvestre, a quien empecé a conocer a través de unos dvds que me sugirió mi esposa”, comentó Christian.

“Silvestre es un tipo muy chévere y humano , y no sólo compartimos música sino la conexión de tierra con mi esposa que también es de Colombia“, añadió el intérprete de “El ritmo de tu corazón “.

Por su parte, Silvestre manifestó anoche en tarima su cariño y admiración por el talento peruano: “Hay un amigo que siempre viene a mis conciertos con quien nos une la cultura, la música, la gastronomía, de hecho su esposa es del Cesar, Colombia… siempre decíamos por qué no hacemos algo, y todo llega en su momento y hoy tengo aquí a mi querido hermano Christian del Grupo 5 para cantar“, expresó el colombiano.

Este lazo musical que se ha establecido entre Silvestre Dangond y Grupo 5 augura a mediano plazo una colaboración musical con ritmos nuevos y diferentes.

Cabe mencionar que Grupo 5 emprende gira europea en breve por varias ciudades como Madrid, Barcelona, Roma, Milano, Londres, Munich y París.