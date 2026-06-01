El actor y creador escénico Fernando Luque estrena “Hamlet, Príncipe de la Locura”, una experiencia performática libre e inmersiva inspirada en el universo emocional del célebre príncipe danés. La temporada se realizará todos los lunes de junio en el Museo Metropolitano.

Lejos de una adaptación tradicional de Shakespeare, esta propuesta escénica explora el delirio, la fragilidad y los fantasmas interiores de Hamlet a través del cuerpo, la palabra y la acción poética. No existe una narración lineal ni una estructura convencional: la obra propone un viaje sensorial hacia las zonas más oscuras del pensamiento y la locura.

Después de años de investigación alrededor del personaje, Fernando Luque utiliza esta creación como un territorio de exploración teatral donde la emoción y el lenguaje se desbordan. La performance se convierte así en una experiencia íntima, física y profundamente humana.

La puesta en escena contará además con musicalización en vivo del músico Andrés Delasur, cuya intervención sonora acompañará cada función creando una atmósfera envolvente y única.

“Hamlet, Príncipe de la Locura” invita al espectador a atravesar una experiencia escénica radical y contemporánea, donde la poesía y la intensidad emocional dialogan con uno de los personajes más complejos de la dramaturgia universal.

FUNCIONES

📅 Lunes 01, 08, 15, 22 y 29 de junio

🕗 08:45 p.m.

📍 Museo Metropolitano (Av. 28 de Julio 800 con Av. Petit Thouars)

🎟 Entradas disponibles en Passline

Entrada general: S/ 43

Estudiantes: S/ 26

AVISO IMPORTANTE

La obra contiene luces estroboscópicas y efectos sonoros intensos que pueden afectar a personas con epilepsia fotosensible. Si necesita retirarse de la sala, puede hacerlo en silencio y con cuidado.