La cantante argentina Tini Stoessel ofreció un espectacular concierto en el Estadio Nacional donde más de 35 mil personas fueron testigos de un viaje sensorial por las distintas etapas musicales de la cantautora gaucha.

La intérprete estuvo en Lima acompañada de su novio Rodrigo de Paul, quien disfrutó del show. El futbolista argentino se sumará a su selección, que ya concentra en Estados Unidos para le Copa del Mundo.

EL SHOW

Con un set list de casi 40 temas, Tini se metió al bolsillo al público desde que comenzó a descender de una nave espacial suspendida en el aire y secundada después con más de 30 bailarines en escena.

Un sistema de sonido y luces de última generación, efectos especiales, pantallas sofisticadas y una desbordante energía que se deslizó por cada rincón del inmenso escenario por cerca de 3 horas, sumado a su talento vocal confirmaron una vez más el excelente momento por el que atraviesa la carrera de Tini.

Dentro de su performance, Tini no pudo dejar de lado una secuencia musical de la serie “Violeta” para lo que invitó a Mechi Lambre con quién interpretó “Ser mejor”; a su vez subió a la tarima a Maxi Espíndola para interpretar a dúo “Te pido” y finalmente con María Becerra el hit “Miénteme”. Rodrigo De Paul