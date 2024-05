El líder del campeonato de MotoGP, el español Jorge Martín (Ducati-Pramac), celebró hoy su triunfo en la carrera esprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, en el mítico circuito de Le Mans (Lou Benoist).

El vigente doble campeón del mundo de MotoGP Francesco Bagnaia abandonó la carrera sin cosechar puntos.

Con su triunfo, Jorge Martín se despunta en el liderato de la categoría y se asienta como el principal favorito de este año en la máxima categoría de motociclismo de velocidad.





Gran triunfo

De punta a punta, el piloto español Jorge Martín (Ducati-Pramac) ganó el sábado desde la ‘pole’ la carrera esprint del Gran Premio de Francia, lo que le permitió aumentar su liderato en el Mundial de pilotos sobre sus rivales.

Intocable de principio a fin, Jorge Martín no dio ninguna opción a sus rivales, y terminó por delante de Marc Márquez (Ducati-Gresini), que pese a comenzar desde la 13ª posición, logró terminar en el segundo escalón del podio.





Salida perfecta

“Ha sido la salida perfecta (...) he tenido la suerte de encontrar el hueco en todo momento”, valoró Marc Márquez en el difusor DAZN, analizando una espectacular salida que le permitió escalar hasta la cuarta posición en la primera vuelta.

El ocho veces campeón de motociclismo Marc Márquez confirmó que está en el mejor nivel para pelear por ganar carreras.





Viñales en el podio

Tercero en la línea de meta fue Maverik Viñales (Aprilia), completando un podio 100% español en el esprint de Le Mans, que tuvo lugar con cielo soleado, pese a que las predicciones indican riesgo de lluvia para el Gran Premio del domingo.

“Ha sido una carrera a la defensiva”, valoró Viñales, que lamentó la falta de ritmo de su moto. “Se me ha calentado mucho la rueda trasera ya desde el principio (...) cuando he visto que (Enea) Bastianini venía, me he guardado todo para las últimas dos vueltas”.





Más puestos

Enea Bastianini (Ducati) terminó cuarto, y pasa a ser segundo en la clasificación general de pilotos con 76 puntos, a 28 del líder Martín (104).

En la clasificación, Quartararo, campeón del mundo en 2021, logró el octavo tiempo, su mejor posición en lo que va de temporada por detrás de la joven promesa española Pedro Acosta (GasGas Tech 3), que salió séptimo y terminó el esprint en sexta posición.





¿”Algo no funcionaba”?

Por su parte, el vigente doble campeón del mundo Francesco Bagnaia cayó a la tercera posición de la general (75 puntos) tras tener que abandonar en el esprint.

“Algo no funcionaba, pero estamos verificando todo para intentar entender el qué”, lamentó Bagnaia, que arrancó desde la segunda posición pero que tuvo que abandonar por problemas mecánicos en la salida.

“Creo que (Bagnaia) era el más fuerte junto conmigo para la carrera (esprint)”, valoró Jorge Martín en DAZN.





Demolió récord

Antes, durante la sesión de clasificación, el madrileño había batido el récord del circuito Bugatti con 1 min 29 s 919 ms, siendo el primer piloto en pasar por debajo de 1 min 30s en el trazado de Le Mans.

El público se volcó con los dos pilotos franceses de la parrilla, Fabio Quartararo (Yamaha), que terminó el esprint 10º, a la puerta de los puntos, y Johann Zarco (Honda-LCR), 13º.





Puntaje en MotoGP

Así quedó el campeonato:

1. J. Martin 104

2. E. Bastianini 76

3. F. Bagnaia 75

4. P. Acosta 73

5. M. Viñales 70

6. M. Márquez 69









TE PUEDE INTERESAR