El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula 1, que esta semana anunció su renovación con la escudería inglesa Aston Martin, pudo haber esperado a otros equipos que buscaban ficharlo, pero decidió permanecer en su escudería actual hasta 2026.

Fernando Alonso declaró, en una videoconferencia con un reducido grupo de medios de información, que, “al 99 por ciento, no” pensó en la posibilidad de retirarse y que la recién anunciada “era la decisión natural” para él: “seguir corriendo y seguir haciéndolo en” su actual equipo.

“Fue una decisión fácil de tomar. Las cosas no cambiaron mucho desde lo que dije en la presentación del coche, el pasado mes de febrero. Tenía que estar seguro de si quería seguir o no en la F1 y saber cuál era mi compromiso. Y me quedó bien claro mi amor por la Fórmula 1 y por Aston Martin, eso no cambió. Quería hablar conmigo mismo, porque para estar al cien por cien en esta categoría, tienes que renunciar a todo. Y una vez que tomé la decisión de seguir, después del Gran Premio de Australia más o menos, estaba claro que Aston Martin iba a ser mi prioridad, como dije en febrero”, dijo Fernando Alonso. Sonaba para Mercedes en reemplazo de Lewis Hamilton.





Bien pudo irse

Con Pedro De la Rosa, embajador español de Aston Martin y comentarista del Larguero, se analizó la decisión del asturiano con Yago de Vega. En efecto, sonaba hasta en Red Bull para correr al lado de Max Verstappen.

La cadena Ser informó que cuando es preguntado sobre cuándo y cómo se enteró de la noticia que ha asegurado la continuidad de Fernando Alonso hasta el año 2026 con el equipo británico, Pedro De la Rosa indicó: “Me enteré el mismo día, pero antes. Y la verdad es que bueno, fue, fue dicho y hecho, ¿no? O sea. Y. Pero bueno, me enteré el mismo día y muy contento cuando me enteré de la noticia como supongo que todo el mundo”.





Tema más importante

“El tema más importante era realmente si Fernando quería continuar en Fórmula 1 o no, yo creo que ese era el primer escollo. Fernando siempre dijo que cuando tomas una decisión, el primer equipo con el que hablarías sería Aston Martin por un tema de lealtad. Y así. Así es. Así fue en el momento que Fernando decidió continuar. (...) Y yo creo que al final ese es el mensaje que cala y que el que el proyecto pues le gusta, le apasiona y le y le motiva para seguir en Fórmula 1″, afirma De la Rosa, que apunta a la “confianza del proyecto” como el argumento clave de Fernando para quedarse en la escudería británica.

“Bueno, yo creo que es la confianza en un proyecto. Es el principal motivo de que Fernando continúe en el equipo. Toda la inversión que se está llevando a cabo, la construcción del túnel de viento de un nuevo simulador de la nueva fábrica, pues el talento que hay en el equipo o cómo está creciendo”, concluyó el embajador de Aston Martin, que está realmente contento por la decisión de su compatriota.





2026 es año clave

El año clave es el 2026. El cambio de reglamento que se avecina hace que el aficionado de la Fórmula 1 sueñe con un campeonato del mundo mucho más igualado y disputado. Estos enfrentamientos permitirán una lucha en la que se mida realmente la calidad de los pilotos. Para Pedro De la Rosa y para Aston Martin, se trata de un año marcado “en rojo en el calendario”.

Así lo explica: “Es un año de muchos cambios para todos. Los motores van a pasar a tener más o menos un 50% de electrificación, es decir, de energía eléctrica y la otra mitad de combustión interna de gasolina, además de origen no fósil. Pero bueno, el tema es que hay que prepararse bien porque es un cambio reglamentario muy importante. Entra Honda en el equipo, vamos a fabricarnos nuestras propias cajas de cambio, suspensiones traseras, etcétera O sea que ahí va a haber muchos cambios, pero estamos preparados”, explica poco antes de asegurar que a Sainz “no le van a faltar novias”, después de que en Italia lo relacionen muy estrechamente con el equipo Mercedes.





