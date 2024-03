Tras la victoria de Perú a República Dominicana, el volante peruano Sergio Peña se pronunció y reveló el por qué no jugaba cuando Juan Reynoso dirigía a la selección.

“Hacer un gol con la selección después de mucho tiempo es importante. Me ha tocado jugar y no jugar, pero contento por estar en la selección”, destactó el futbolista, quien actualmente tiene el dorsal 10.

Sobre la poca continuidad que ha venido teniendo en la selección peruana, precisó que se trató por simples decisiones del cuerpo técnico.

“Son decisiones de los entrenadores, del sistema, siempre me he entrenado bien, pero respeto cuando no me ha tocado jugar, el DT tiene sus motivos y se respeta”, apuntó en Movistar.

“En realidad nunca sentí que mi nivel bajó, dejé de jugar por decisión del entrenador (Juan Reynoso), vino un entrenador nuevo también, eso fue lo que sucedió”, agregó.

Destacó que el equipo ha mejorado con los dos amistosos. “Mi nivel futbolístico siempre he tratado de dar el 100%, más allá de buenos o malos partidos, estoy siendo titular en mi equipo y siendo importante, me siento bien. El equipo está mejorando nunca es perfecto, es un proceso y hay que mejorar seguramente”, finalizó.