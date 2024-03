Aunque se ha ganado, incluso la última noche a República Dominicana con goleada 4-1, el desempeño de la selección peruana de fútbol con Jorge Fossati como entrenador sigue generando más dudas que certezas con Perú.

Perú goleó 4-1 a República Dominicana, en el Estadio Monumental, y aunque sirvió para poder sumar victorias en los primeros partidos de la era de Jorge Fossati, hay cuestionamientos de por medio.

Habrá dos partidos de Perú antes de la participación en la Copa América 2024, que podrían ser Bolivia y Venezuela (se negocia), y habrá que ver si para entonces se mejora.





Fossati es optimista

Se ganó con coles de Sergio Peña (18′), Jesús Castillo (46′), Piero Quispe (54′) y Paolo Guerrero (94′) y Jorge Fossati ve más allá de las cifras del 4-1.

“Más allá del resultado, hicimos un buen partido y se fueron puliendo detalles que en el primer encuentro no habían salido tan bien. Después de enfrentar a Nicaragua y República Dominicana, debo mencionar que nos enfrentamos a dos equipos con dinámica, con buen físico, rápidos, tienen buena técnica y me parece que Perú gana merecidamente”, recalcó Jorge Fossati.





Gol del “Depredador”

En conferencia de prensa, Jorge Fossati opinó sobre el gol de Paolo Guerrero: “Tratándose de Paolo, una leyenda viviente, me gratifica más que en lugar de buscar su gol de forma obsesiva, en vez de jugar para ‘Paolo Guerrero FC’, se juega para la selección, Se esfuerza igual que Jesús (Castillo), quien tiene poco menos de la mitad de años que él. Así que la alegría pasa por ahí”, enfatizó.





Fleischman, no cree

“No tengo fe en el sistema (3-5-2), y no porque Jorge Fossati no sea capaz de implementarlo bien, sino porque nuestros jugadores en el fútbol peruano no tienen costumbre”, dijo el periodista deportivo Eddie Fleischman tras el partido del 4-1 sobre República Dominicana.





Coki Gonzales ve regalos

Para el periodista deportivo Coki Gonzales, le regalaron dos goles a Perú y un penal que no fue.

“Con dos regalitos del arquero (dominicano), un buen gol de Quispe y un penal que la falta fue afuera (del área), Perú goleó 4-1 a República Dominicana en el Monumental. Dos partidos con rivales bajos (Nicaragua y República Dominicana), pero que sirven más para apostar por el nuevo sistema que quiere implantar Jorge Fossati. A seguir trabajando, porque nos falta mucho aún...”, puntualizó.





