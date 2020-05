El portero Erick Delgado, exintegrante de la Selección Peruana, anunció la triste partida de la señora Martha a través de un emotivo mensaje en Instagram. El deportista lamentó no haber podido despedirse a tiempo de su madre, quien recibió respiración artificial en los últimos días por culpa del coronavirus COVID-19.

“Estoy con dolor en el alma seguramente de esos que no se curan así nomas. Despedirme de ti es de los más duros momentos que me toca vivir sin duda. Agradecerte mamá por todo, por nunca dejar de tener una palabra de aliento y una sonrisa para mí (...) saludando a todos y hablándoles con la nobleza que te caracterizaba has luchado como toda la vida lo sé porque estando mal me seguías dando las gracias por todo”, escribió en Instagram.

“¡Mamá ya nos vemos arriba se que vas a estar mejor y sobre todo conversándoles a todos! no pude darte ese abrazo que hubiera querido y decirte gracias mamá yo sé que te mereces los hijos y nietos que tienes eres una luchadora y hasta el último me lo demostraste, te amo”.

En Instagram, un usuario le preguntó si la muerte de su madre se debió al coronavirus, y el exportero nacional lo confirma: “si está con oxígeno, por ende sí, ¿no crees?”.

Asimismo, Erick Delgado lamentó que un sector de la población aún no tome conciencia sobre la importancia de tomar medidas de confinamiento durante la emergencia del nuevo coronavirus.

“Hoy mi mamá se fue por culpa de esta terrible enfermedad! aún la gente cree que es broma. Ella tan llena de vida y tan noble para ayudar a la gente hasta el último de sus días ha luchado lo sé, no pude darte el abrazo y decir cuánto te amamos”.

