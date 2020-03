El futbolista de la selección nacional, Jefferson Farfán, se encuentra viviendo un tiempo de paz luego de que los dimes y diretes con la madre de sus dos hijos, Melissa Klug, se terminó.

La semana pasada, Jefferson Farfán se reunió con el mayor de sus hijos y lo hizo en España, país al que también llegó Melissa Klug con su otro niño.

A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán regaló un viaje a Rusia con todo pagado a uno de los fanáticos que vio su película “El 10 de la calle”, cinta que está inspirada en la historia de su vida.

Pero, no es la primera vez que la ‘foquita’ se luce con tremendos regalos pues, el año pasado, el deportista le obsequió un auto 0 kilómetros a su primo Kriz Fabiano.

No solo eso, mucho se dice de que el viaje que realizó a Cuba junto a Yahaira Plasencia y la familia de esta, también fue con el dinero del crack.

Incluso, en una ocasión, la misma Yahaira Plasencia, admitía, a través de un audio, que Jefferson le iba a dar el dinero para comprar los instrumentos de la orquesta que estaba formando.

“Sí, ya lo conversé con Jefferson. Hoy día que me veo con él, me va a dar el dinero para ver lo de los instrumentos. Ya calculo que mañana los estaremos comprando”, dijo en ese entonces.

Luego de muchos años, Jefferson Farfán explica por qué le gusta dar regalos y apoyar de esa manera a sus allegados, e incluso a sus fans.

La ‘foquita’ escribió en sus redes sociales este mensaje: “Me gusta compartir no porque tenga mucho, si no porque se lo que es no tener nada”.

De esta manera, Jefferson Farfán explica las innumerables oportunidades en las que ha podido ayudar, tal es el caso de la explosión e incendio en Villa El Salvador, así como la ayuda a un pequeño con cáncer, a quien incluso visitó en su cama de hospital.

VIDEOS RECOMENDADOS

Samahara celebra que Melissa Klug y Jefferson Farfán hayan levantado bandera de la paz

Samahara celebra que Melissa Klug y Jefferson Farfán hayan levantado bandera de la paz

TE PUEDE INTERESAR