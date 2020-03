¡Sacó las garras! La popular Susy Díaz, cuenta que se encuentra un poco distancia de la joven empresaria Brunella Horna, quien le pidió que sea la madrina de su nuevo salón de belleza, pero no quiso pagarle.

Y es que esta acción por parte dela ‘Wawita’ generó la indignación de la excongresista, quien indicó que sus presencia en cualquier evento tiene un precio.

“Me llamó su representante para pedirme que sea la madrina en la inauguración de su salón de belleza, pero no me quería pagar y no se puede hacer nada gratis. Bueno pues, mi presencia vale mucho y como yo trabajo en eventos, ir sería como trabajar. En lugares públicos me piden muchas fotos y yo me estreso”, manifestó Susy a diario Trome.

Asimismo, aprovechó el medio local para comentar sobre el candente encuentro entre la periodista de espectáculos Magaly Medina y Rodrigo González.

“Yo hice más rating con la nota de ‘Los días de Susy’, en Huarmey, y no hubo tanta publicidad, ni tanta alharaca con alfombra roja y todas esas cosas. Sigo a Rodrigo en su Instagram porque deja muchos datos interesantes y chismes de la farándula, y me gusta su estilo, pero en la entrevista no estuvo tan criticón, lo sentí muy suavecito”, expresó la actriz cómica.

