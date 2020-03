¡Bañada en aceite! La modelo Tilsa Lozano no tuvo reparos en referirse a las innumerables críticas que viene recibiendo debido a su físico y su peso, e indicó que se siente muy contenta por todo lo que está atravesando en su vida profesional y sentimental.

Y es que la exvengadora hizo caso omiso a los comentarios negativos que vendría recibiendo por la conductora Magaly Medina y el expresentador de Latina, Rodrigo González.

“Eescucho hace más de 10 años que he subido de peso y que tengo celulitis. Sí, he subido de peso y tengo celulits, pero igual me quieren. Los años pasan, qué vamos a hacer. Uno tiene que sentirse feliz de lo que tiene. Lo importante es ser feliz”, expresó la exvengadora.

Asimismo, su pareja Jackson Mora también se animó a opinar sobre el físico de la modelo e indicó que a él le gusta así como está.

“Para mi está en su peso ideal, a mi me gusta así. Yo creo que las cámaras engordan”, manifestó.

La popular ‘Tili’ precisó que es “muy floja” para hacer ejercicios o dejarse entrenar por Mora, quien es luchador de artes marciales mixtas.

”Yo soy bien floja, me siento bien como estoy, contenta”, señaló.

