En total desacuerdo. El cantante Christian Domínguez se mostró muy ofuscado y molesto por las posibles indirectas que le estaría mandando su expareja Isabel Acevedo. Y es que un polémico video de ‘Tik Tok’ realizado por la bailarina habría desatado la furia del cumbiambero.

El líder de Gran Orquesta Internacional decidió salir al frente para enviarle fuerte mensaje a la ‘Chabelita’.

“La verdad me parece muy patético, una persona por dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mí o a mi vida personal. Bien dicen que la que no cae, al final resbala, pero hacerlo ahora después del momento delicado que estamos pasando (la muerte de la mamá de Pamela), ya es increíble, insensible y hasta despreciable”, expresó el artista a El Popular.

¿Por qué terminó la relación en la ‘Chabelita’ y Domínguez?

Según lo que manifiesta el cumbiambero, se arrepiente de no haber dicho en su momento el motivo por el cual terminó su relación con la bailarina. Y es que al parecer habría sido porque la chica reality le habría hecho elegir entre su hijo y ella.

“Ahora me arrepiento de tantas cosas y una de ellas fue el no haber dicho los motivos por los que se terminó (la relación). Cuando pasan estas cosas (las indirectas), más me doy cuenta de que esta vez sí elegí bien a la persona y también hice lo correcto cuando me hizo elegir entre mi hijo y ella. Ambas respuestas son obvias, verdad”, concluyó diciendo Christian.

