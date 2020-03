La modelo Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, quienes ya tienen 5 años de casados y una familia ya formada, se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula. Sin embargo, como toda relación, así como pasaron por momentos increíbles, también atravesaron momentos oscuros y muy complicados.

Y es que así lo hizo saber el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, quien reveló que tras la muerte de su padre se enfrascó en un dolor muy profundo, motivo por el cual se alejó de muchas personas de su alrededor, incluida su esposa.

“Hubo un distanciamiento, no se debe interpretar como que nos separamos o que no estamos juntos. Ella estaba en un lugar y yo en otro, asumiendo mi pena. Ella no iba a dejar de trabajar porque yo estaba triste”, comentó Yaco en su momento a diario Ojo.

Por su parte, la exchica reality dejó en claro que pese al distanciamiento, tanto Eskenazi como ella sienten un gran amor el uno por el otro, y que eso no ha cambiado.

“Hay mucho amor entre Yaco y yo. Tenemos claro que deseamos estar juntos hasta el final. Somos como toda pareja, porque un día la amas y al otro no quieres ni hablarle. Mi familia está feliz, estamos juntos y unidos como debe ser. La comunicación, apoyo y comprensión es lo más importante”, manifestó.

Esto se evidenció totalmente en las imágenes emitidas por “América Hoy”, donde se le ve a la parejita demostrándose mucho amor, entre besos y tiernos abrazos.

Natalie y Yaco - Ojo

