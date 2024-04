Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, decidió responderle a algunos de sus seguidores en una ‘caja de pregunta’ a través de Instagram. Muchos no dudaron en preguntarle sobre su relación con la ‘Foquita’.

“ Ya te aseguraste la pensión ”, fue uno de los comentarios que Darinka respondió.

“ Los logros que hace cada persona son personales y bien merecido, que disfrute. Y solo te respondo a ver si con eso dejan de poner tonteras. Mi logro no es mi hija, ahora mi logro será enseñarle a ser una buena persona y que no haga daño, desde tirar un papel al piso hasta dañar a una persona ”, contestó la modelo.

Tras ello, le pidió a la gente que no le envíen mensajes ofensivos y les aconsejó ser felices porque ‘la vida es corta’.

“No solo es formar un hogar, he visto varios casos de padres juntos que ni viven bien y los niños son espectadores de todo. Mi hija es feliz con el amor de sus papás y los que los rodea”, respondió cuando le preguntaron por qué no pensó mejor antes de embarazarse.

Jefferson Farfán se luce con Darinka Ramírez y su última hija

En medio de la polémica, la popular ‘Foquita’ decidió olvidarse de las polémicas y divertirse junto a Darinka Ramírez y su ultima hija. Los padres de la menor compartieron un tierno video en redes sociales en el que se los ve en una piscina con la pequeña Luana.

Jefferson Farfán se mostró junto a su hija en momentos de ternura y cariño en medio de las acusaciones por presunta violencia psicológica contra su hijo con Melissa Klug.

En el video compartido por Darinka Ramírez se puede ver la cercanía entre padre e hija, escena que enterneció a la joven modelo, que compartió el mensaje “Ama a su papi”, que se lee en la descripción del clip.

Cabe resaltar que después de la denuncia puesta por Melissa Klug, la madre de la última hija de Jefferson Farfán compartió un curioso mensaje en sus redes. “Después de la tormenta viene el arcoíris, para recordarte que los malos tiempos también pasan”, se lee en el mensaje.

