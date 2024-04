Álvaro Rod se pronunció luego de las acusaciones de infidelidad que realizó su exnovia, Wileidy Monsalve, anoche en el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Álvaro Rod tras ser acusado por su expareja de infiel: “Me siento indignado”

Álvaro Rod decidió pronunciarse luego de que su expareja, Wileidy Monsalve, lo acusó de haberle sido infiel reiteradas veces en el programa de Magaly Medina.

El cantante negó haber engañado a la modelo y aseguró que hace un mes terminaron su relación. Asimismo, aclaró que no tuvieron una relación de cuatro años.

El también compositor declaró en Radio Panamericana y expresó su total indignación por las acusaciones de la joven.

“Más que apenado y decepcionado, me siento indignado con todo esto. Lamento mucho esta situación. (...) Se habló de que estamos hace cuatro años, hace cuatro años que nos conocemos”, sostuvo el artista.

“Estuvimos en el 2020 un año, luego terminamos dos años, ella se fue de viaje a otro país cerca de un año, y en julio del año pasado decidimos retomar la relación. Hace más de un mes terminamos la relación y ella lo sabe. Todo estaba muy mal”, añadió.

